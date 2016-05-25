Анкара, 25 мая, 2016, 23:57 — ИА Регнум. На юго-востоке Турции у поста жандармерии взорвался заминированный автомобиль. Как передает РИА Новости, в результате теракта погибли 3 человека (один военный и два охранника), еще 9 получили ранения.

bt.dk Взорванный автомобиль

Взрыв произошел в среду, 25 мая, в районе Мидьят провинции Мардин.

В настоящее время в районе ЧП проводится операция силовиков по нейтрализации злоумышленников.

Отметим, что ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за кровавую акцию. Власти Турции подозревают в осуществлении теракта членов Рабочей партии Курдистана (РПК).

Читайте также: Турция: в провинции Мардин произошло нападение на штаб жандармерии