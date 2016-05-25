Санто-Доминго, 25 мая, 2016, 23:53 — ИА Регнум. В Доминиканской республике прошла пресс-конференция по итогам всеобщих выборов. В ходе пресс-конференции шесть кандидатов в президенты страны, проигравших выборы, заявили, что голосование сопровождалось многочисленными нарушениями, «мошенническими манипуляциями». А правящая партия хочет узурпировать власть и навязать стране авторитарную систему власти. Политики, принимавшие участие в этой пресс-конференции, назвали итоги выборов «позорными» для страны, комментирует Prensa Latina.

rtr-vesti.ru Доминиканская Республика — шторм

Согласно официальным итогам выборов, нынешний президент страны Данило Медина одержал победу и будет оставаться на своем посту до 2020 года. С результатом 61, 79 процентов голосов. Подсчет итогов голосования длился девять дней. В 2015 году социологическая служба Latinobarometro отметила, что Данило Медина — это самый популярный президент в Латинской Америке, сообщает BBC Mundo.

Тем не менее, обстановка после выборов в Доминикане остается напряженной. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в стране произошли массовые беспорядки, которые местные СМИ назвали «инциденты с насилием». Напряженная обстановка все еще сохраняется в ряде городов страны.