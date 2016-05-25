Воронеж, 25 мая, 2016, 23:49 — ИА Регнум. На отсутствие ритмики между государственными заказчиками и исполнителями пожаловались представители воронежского малого и среднего бизнеса во время круглого стола «Точки роста региональной экономики: взаимодействие оборонно-промышленного комплекса и малого и среднего предпринимательства», который прошел в Воронеже 25 мая, передает корреспондент ИА REGNUM, присутствовавший на мероприятии.

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, в создании которого принимало участие воронежское ОКБМ

«Мы на 99% работаем на выполнение гособоронзаказа, не взирая на то, что мы абсолютно частное предприятие, — рассказал гендиректор воронежского ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» Валерий Дергилев. — Основная проблема на сегодняшний день, и я знаю, что это не только у нас, это неритмичность работы. Приведу конкретный пример. Мы поставляем систему привода на Як-130, система инновационная, ее в мире никто не делает. Сегодня 25 мая. Мы в этом году должны поставить 10 самолетокомплектов, цикл производства у нас — 10 месяцев, но у нас еще ничего нет, у нас даже бумажки нет о том, что мы должны это сделать, я уже не говорю про деньги».

По словам бизнесмена, эта проблема существует и по другим поставкам. Объясняют такую ситуацию в корпорации «Иркут», которая является заказчиком приборов, тем, что госконтракт с Минобороны РФ подписан только в апреле этого года.

«С ноября это все проболталось, и только 21 апреля они подписали, сейчас идет подготовка. В июне они скажут: «У тебя по графику в декабре сдача», — рассказал Валерий Дергилев.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев согласился с тем, что обозначенные во время круглого стола проблемы имеют системный характер.

«Это системная проблема, она действительно существует, — сказал Алексей Журавлев. — На самом деле у нас масса постановлений, но нет прямого пути, если прямой путь, то тебе все ясно, но если нужно быть сверхспециалистом, чтобы получить те или иные компенсации, то это, конечно, сложно, поэтому мы и находимся на 150 месте по развитию среднего и малого бизнеса. У нас задача вывести его хотя бы на 50 место в мире, тогда это будут совсем другие конструкции».

ИА REGNUM отмечает, что предприниматели, а также представители органов власти, которые принимали участие в круглом столе, могут оформить свои предложения и корректировки конкретных норм законодательства, которые потом будут переданы в министерства. Кроме того, Алексей Журавлев заявил о том, что на примере Воронежской области попытается понять, какие проблемы существуют у малых и средних предприятий ОПК, после чего внесет соответствующий законопроект в Госдуму в осеннюю сессию.

Справка ИА REGNUM : ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» было создано в 1960 году. Именно здесь в 70-е был разработан и выпущен в серийное производство авиационный поршневой двигатель М-14П, различные модификации которого до сих пор используются практически всей малой и спортивной учебной авиацией России. В 80−90-е годы «ОКБМ» стало создателем трансмиссий малых и средних вертолетов и новых редукторных механизмов со сверхвысоким передаточным отношением для авиационных и авиационно-космических аппаратов. В разные годы двигатели и агрегаты «ОКБМ» устанавливались на самолеты ЯК-18Т, ЯК-123, ЯК-50, ЯК-52, ЯК-55, Су-26, ТУ-160, вертолеты Ка-115, Ка-18, Ка-26, Ми-1, МИ-4, воздушно-космический самолет «Буран».

Сейчас предприятие — одно из ведущих промышленных компаний в России. После преобразования «ОКБМ» в закрытое акционерное общество в середине 2000-х, предприятие сосредоточило свои конструкторские усилия на разработке, производстве и испытаниях авиационных поршневых двигателей, редукторных механизмов и трансмиссионных систем для авиационных и авиационно-космических аппаратов. Такие агрегаты установлены, в том числе, на новых учебно-тренировочных самолетах ЯК-130, опытных самолетах «Беркут» СУ-47 и Т-50, на перспективных самолетах.