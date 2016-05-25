Брюссель, 25 мая, 2016, 23:46 — ИА Регнум. В Бельгии задержаны четыре человека по подозрению в подготовке новых терактов этой стране, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Трое из них были снова освобождены, уточняют прокуроры. «Мы обнаружили следы планов нападений в Бельгии», — заявил пресс-секретарь прокурора Эрик Ван информационному агентству Франс-Пресс.

Подозреваемых нашли во Фландрии. Их обвиняют в «участии в деятельности террористической группы». Им также инкриминируется вербовка боевиков в Сирию и Ливию. Многие из задержанных сами хотели бы присоединиться к «Исламскому государству». О дате задержания группа неизвестно.

Как отмечает генпрокуратура, пока нет доказательств о прямой связи арестованных с терактами 22 марта в Брюсселе.