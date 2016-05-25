Гавана, 25 мая, 2016, 23:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился сегодня в Кремле с первым заместителем председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом, который начал официальный визит в Россию. Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Москву вместе с Рохелио Сьерра, заместителем министра иностранных дел Кубы. До этого высокий кубинский гость посетил Белоруссию. В интервью Prensa Latina Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что его задача оценить нынешнее состояние политических и экономических отношений между Россией и Кубой. А также, рассмотреть проекты, которые находятся в стадии реализации. Речь идет о взаимодействии в сфере энергетики, промышленности и финансов.

premiumtravel.spb.ru Флаг Кубы

Перед визитом в Москву Мигель Диас-Канель Бермудес посетил Минск, где провел официальные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Признаюсь, с первых минут пребывания в стране, создаются самые благоприятные впечатления о ней», заявил кубинский гость. В свою очередь Александр Лукашенко отметил, что его страна и Остров свободы «не просто близки по всей международной повестке дня», но их позиции «практически совпадают по всем вопросам». Президент Александр Лукашенко приветствовал нормализацию отношений между Кубой и США. Он выразил уверенность в том, что «эта нормализация приведёт также и к хорошим последствиям в сфере экономики кубинской республики». Стороны отметили, что товарооборот между странами за прошлый год удвоился, комментирует Кубинское агентство новостей (ACN).

Что касается российско-кубинских экономических связей, то в 2015 году товарооборот двух стран снизился на 16,7%, составив $135,8 млн (российский экспорт сократился на 13,7%, импорт — на 21,5%). В январе-марте текущего года объем товарооборота составил $70 млн, из которых почти $57 млн пришлось на российский экспорт, сообщает ТАСС.