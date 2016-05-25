Париж, 25 мая, 2016, 23:33 — ИА Регнум. Парламент Франции одобрил антитеррористический закон, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

pinimg.com Геракл и змей

Сенат поддержал проект закона, ранее согласованный с Национальной ассамблеей. Реформа расширяет компетенции следственных органов Франции в борьбе с террористами и организованной преступностью.

Закон был принят в ответ на ноябрьские теракты в Париже. Критики предупреждают о том, что изменения приведут к тому, что чрезвычайные меры станут повседневностью.