Парламент Франции одобрил антитеррористический закон
Париж, 25 мая, 2016, 23:33 — ИА Регнум. Парламент Франции одобрил антитеррористический закон, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Геракл и змей
Сенат поддержал проект закона, ранее согласованный с Национальной ассамблеей. Реформа расширяет компетенции следственных органов Франции в борьбе с террористами и организованной преступностью.
Закон был принят в ответ на ноябрьские теракты в Париже. Критики предупреждают о том, что изменения приведут к тому, что чрезвычайные меры станут повседневностью.