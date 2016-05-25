Берлин, 25 мая, 2016, 23:21 — ИА Регнум. Странам Запада необходимо разработать пошаговую отмену экономических санкций в отношении РФ. Об этом заявил вице-канцлер, министр экономики и энергетики ФРГ Зигмар Габриэль, который выступил на Дне предпринимателя России в земле Мекленбург — Передняя Померания в Ростоке.

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«Мы все по опыту знаем, что изоляция вообще ничего не принесёт в долгосрочной перспективе, — цитирует Габриэль RT. — В конечном итоге поможет только диалог».

При этом вице-канцлер добавил, что нормализация отношений между Западом и Москвой возможна только при выполнении Минских договорённостей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва США и ЕС ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем западные «ограничительные меры» были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ власти РФ ввели эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели «ограничительные меры» против страны.