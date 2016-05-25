Самара, 25 мая, 2016, 22:59 — ИА Регнум. В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора и заместителя директора ООО «Современные медицинские технологии», а также замминистра здравоохранения. Об этом сообщает в среду, 25 мая, следственное управление СКР по Самарской области.

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«СКР по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении директора и замдиректора ООО «Современные медицинские технологии», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного — п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и замминистра здравоохранения Самарской области — руководителя департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения Министерства, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование уголовного дела.