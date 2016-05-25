Минск, 25 мая, 2016, 22:57 — ИА Регнум. Белорусские таможенники призывают российских коллег прийти к единому лимиту стоимости посылок, получаемых беспошлинно из зарубежных интернет-магазинов, после введения в Белоруссии лимита в 22 евро, сообщил 25 мая председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.

timesfreepress.com Почтовый конвейер.

По его утверждениям, российская сторона в настоящее время «рассматривает шаги в сторону снижения лимита». «Они над этим работают», — приводит слова Сенько белорусское госинформагентство БелТА.

Глава Гостаможкомитета также сообщил, что после вступления в силу в Белоруссии новых правил поток посылок из-за рубежа снизился незначительно. «Всплеск определенный был на стадии, когда шли изменения. На сегодняшний день это вошло опять в русло стандартное. Их стало немного меньше. Вместе с тем кто хотел приобрести себе вещи незначительной стоимости, тот приобретает их», — отметил он.

Комментируя попытки белорусов обойти нормы через российских посредников, Сенько заявил: «Попробуйте так привезти. А если таможня вас поймает? Думаю, вы расскажете потом, как «выгодно» возить в обход таможни».

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 апреля этого года в Белоруссии вступила в силу новая норма — ограничение по стоимости и весу поступающих в Белоруссию почтовых отправлений, а также исходящих посылок. Согласно нововведениям, ежемесячный лимит беспошлинного получения белорусами посылок (в том числе мелких пакетов) составляет 22 евро по стоимости и 10 кг по совокупному весу. В случае превышения лимита взимается пошлина в размере 30%.

В России понижение лимита на беспошлинный ввоз посылок из зарубежных интернет-магазинов обсуждается уже достаточно длительное время. В настоящее время порог установлен на уровне одной тысячи евро и 31 кг в месяц.