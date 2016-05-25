Ереван, 25 мая, 2016, 22:28 — ИА Регнум. 25 мая в центре Еревана, в сквере у станции метро «Площадь Республики» установлен памятник герою армянского национально-освободительного движения начала XX века Гарегину Нжде. Решение об установке памятника было принято мэрией Еревана еще в 2014 году.

Иосиф Кубатян ИА REGNUM Памятник Гарегина Нжде в Ереване

Несмотря на то, что в Ереване есть площадь Гарегина Нжде, в столичной мэрии решили установить памятник в центре города. Некоторые наблюдатели связывают это с тем, что правящая Республиканская партия Армении, заявляет, что придерживается идеологии Гарегина Нжде, а центральный офис партии находится в нескольких метрах от места установки памятника.

Официальное открытие памятника состоится 28 мая — в День Первой Республики.

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