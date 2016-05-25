Златоуст, Челябинская область, 25 мая, 2016, 22:19 — ИА Регнум. В администрации челябинского города Златоуста прошли обыски. Сотрудники местного отдела СКР изъяли документы по сомнительной сделке, связанной с продажей земельного участка в поселке Таганайский кордон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Златоустовского городского округа.

rutraveller.ru Городская администрация Златоуста

Как отмечают в СКР, ранее по факту продажи участка было возбуждено уголовное дело. Пресс-секретарь главы Златоустовского городского округа Наталья Алексюк пояснила корреспонденту ИА REGNUM, что сегодня, 25 мая, в мэрии была произведена выемка документов, которые имеют отношения к данному делу.

«Администрация заинтересована в полном объективном и всестороннем расследовании, оказывает всяческое содействие следствию. Ранее по факту продажи данного земельного участка администрация сама проводила служебную проверку, и были выявлены причины и условия, которые способствовали совершения правонарушения. Заключение служебной проверки было подготовлено до возбуждения уголовного дела. Еще в марте 2016 был направлен иск администрации в арбитражный суд о расторжении ранее заключенной сделке о продаже земли», — сообщила Наталья Алексюк.

Отметим, пока фигурантов уголовного дела нет. Органы СКР выясняют все обстоятельства совершённого преступления.