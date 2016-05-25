Ставрополь, 25 мая, 2016, 22:17 — ИА Регнум.



DyachenkoOl Ольга Тимофеева

В Ставропольском крае лидером рейтинга партии «Единая Россия» по итогам праймериз стала депутат Государственной Думы РФ, сопредседатель ОНФ Ольга Тимофеева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии.

Как было озвучено 25 мая, на заседании Ставропольского регионального оргкомитета предварительного голосования партии «Единая Россия», депутат стала лидером голосования по федеральному избирательному округу. За нее проголосовали 68,28% избирателей.

Вторым в списке стал ректор Пятигорского государственного лингвистического университета Александр Горбунов (44,76%), на третьем месте — председатель СПК (колхоз) им. Апанасенко Алексей Лавриненко (40,96%).

Далее в списке расположились Николай Кашурин (39,44%), Ольга Казакова (26,59), Елена Бондаренко (19,77%), Валерий Гаевский (14,2%), Александр Ищенко (12,08%), Игорь Лавров (6,89%), Александр Шарабок (6,71%), Надежда Сучкова (5,86%), Георгий Головин (4,2), Юрий Васильев (4,04%), Ирина Видинева (3,83%), Михаил Маркелов (3,55%), Станислав Корнушенко (3,11%), Артур Инджиев (3,03%), Мераб Амоев (2,98%), Николай Новопашин (2,98%), Валерий Додух (2,84%), Сергей Забровский (2,66%), Борис Хлебников (2,49%), Дмитрий Шуваев (2,36%), Виктор Бородай (2,34%), Валерий Родькин (2,3%), Илья Юрчишин (2,23%).

Определены предварительные победители голосования и по одномандатным округам. В Ставропольском одномандатном округе №65 лидером стал депутат Думы Ставропольского края Михаил Кузьмин, который набрал 63,79% голосов. На втором месте Виктор Надеин с результатом 40,99%. Далее Ирина Видинева (8,93%), Николай Новопашин (8,43%), Светлана Мельшина (5,65%), Валерий Додух (5,45%), Валерий Родькин (4,88%), Валерий Барановский (4,59%) и Станислав Корнушенко (4,47%).

В Невинномысском одномандатном округе №66 победу одержал депутат Думы СК Александр Ищенко. Его поддержали 52,72% избирателей. Вторым стал Владимир Шевченко (36,46%). Далее в списке Георгий Головин (11,9%), Леонид Гривцов (7,48%), Сергей Соловьев (5,6%) и Георгий Зафиров (4,39%).

В Кавминводском одномандатном округе №67 большинство голосов — о 78,21% — избиратели отдали депутату Госдумы РФ Ольге Казаковой. На втором месте Александр Шарабок, который набрал 18,83% голосов. Далее Михаил Маркелов (9,39%), Юрий Васильев (8,43%), Андрей Задков (6,4), Александр Мещеряков (6,22%), Илья Юрчишин (6,21%), Мераб Амоев (5,8%), Андрей Кононов (3,74), Султан Тогонидзе (3,33%) и Валерий Сляднев (2,85%).

В Георгиевском одномандатном округе №68 77,44% жителей поддержали депутата Думы СК Елену Бондаренко. Вторую строчку занял Алексей Лавриненко (17,02%), Виктор Отамас (9,81%), Дмитрий Шуваев (7,4%), Артур Инджиев (6,41%), Алимхан Елманбетов (4,2%), Борис Хлебников (3,72%), Сергей Чернышев (3,54%) и Виктор Бородай (3,08%).

27 мая 2016 года в 11 часов состоится заседание Федерального оргкомитета, на котором будут утверждены предварительные итоги голосования.

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в федеральные и региональные депутаты признано состоявшимся. Явка избирателей в крае составила 11,45%.