Копейск, Челябинская область, 25 мая, 2016, 22:10 — ИА Регнум. 47 сотрудников одного из коммунальных предприятий Копейска остаются без заработной платы. В результате реорганизации обслуживающих компаний у одного из коммунальных предприятий возникла задолженность за несколько месяцев перед работниками.

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20 мая доведённые люди объявили голодовку. В настоящее время отказ от еды временно прекращен. Это связано с заключением соглашения, по которому МУП «Горводоканал-Копейск» обязалось выплачивать ЗАО УК «Горводоканал» ежедневно суммы в размере от 200 до 500 тысяч рублей до полного погашения задолженности по заработной плате. В случае приостановки выплат, работники водоканала готовы вновь отказаться от еды, пояснил генеральный директор ЗАО УК «Горводоканал» Николай Сединкин.

23 и 24 мая на счета предприятия должника по заработной плате из всего объема задолженности в 4,8 млн рублей поступили две суммы по 300 тысяч рублей. Деньги сразу были перечислены ожидающим заработную плату работникам.

Как считает Николай Сединкин, причиной задержки зарплат стала якобы невыплата МУП «Горводоканал-Копейск» долгов перед ЗАО УК «Горводоканал». Фактически, ЗАО УК «Горводоканал» прекратило свою работу, а часть работников будто бы были сокращены. Зарплату им не выплатили.

По мнению некоторых наблюдателей, за спорами хозяйствующих субъектов стоит конфликт главы города Вячеслава Истомина и бывшего руководителя комиссии по ЖКХ администрации города Копейска Николая Сединкина.

«Общие долги МУП «Горводоканал-Копейск» в настоящее время порядка 450 млн рублей. Они возникли в течение последних 1,5 — 2 лет. А это значит, что эти долги возникли из-за плохого управления», — считает Николай Сединкин.

Получить комментарии от МУП «Горводоканал-Копейск» корреспонденту ИА REGNUM не удалось, телефоны приемной и пресс-секретаря были недоступны. А в администрации муниципалитета заявили, что не согласны с заявлениями Николая Сединкина. Как бы то ни было, но у работников уже появился реальный шанс получить долгожданную зарплату.