Ульяновск, 27 мая, 2016, 09:58 — ИА Регнум. VIII Международный фестиваль кино ‑ и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души» открывается сегодня в городе Ульяновске. Программа смотра традиционно посвящена популяризации отечественного кино для всей семьи. Откроется фестиваль в Большом зале Ленинского мемориала творческим вечером «Роман с акцентом» актера театра и кино Ивара Калныньша.

пресс-служба кинофестиваля От всей души VII Международный фестиваль кино

Одна из главных целей фестиваля — увековечивание памяти советской и российской телеведущей Валентины Леонтьевой. Обязательной частью программы стало возложение цветов к памятнику Леонтьевой, а 28 мая традиционно является днём памяти телеведущей, в этот день жители Ульяновска и участники фестиваля приносят цветы к её могиле.

«В названии фестиваля — отсылка к имени Валентины Леонтьевой. Она вела программу на Первом канале, которая называлась «От всей души», это был как раз расцвет её карьеры. Она рассказывала о судьбах людей, съёмочная группа ездила по всей стране, искали какие-то необычные совершенно судьбы, характеры, и приглашали этих людей в студию. Собственно это было первое ток-шоу в России», — рассказывает пресс-секретарь фестиваля «От всей души» Елена Тарубарова в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

В Ульяновске кинофестиваль проходит с 2008 года. За это время в рамках программы состоялось 478 творческих встреч, мастер-классов и кинопоказов. В конкурсный показ 2016 года вошли нашумевшие российские фильмы последних лет. В частности в программе:

криминальная драма «Училка» Алексая Петрухина;

Алексая Петрухина; мелодрама «Достали!» Александра Муратова;

Александра Муратова; детский фильм «Небесный верблюд» Юрия Фетинга

Юрия Фетинга мелодрама «Лабиринты любви» Владимира Штерянова;

Владимира Штерянова; киноальманах «Ближе, чем кажется», и другие фильмы.

В хорошо зарекомендовавшем себя формате «Нон-стоп конкурсной программы» все фильмы будут демонстрироваться в кинозалах в беспрерывном режиме. Показы пройдут в том числе в многофункциональном центре для людей с ограниченными возможностями «Люмьер (Луи)».

пресс-служба кинофестиваля От всей души VII Международный фестиваль кино

Главной тематической линией VIII фестиваля стал Год российского кино. «Году кино посвящены ряд программ, такие как «Премьера в Ульяновске», где мы показываем зрителям региона самые нашумевшие российские премьеры года, «80-летие «Союзмультфильма», в рамках которого мы представляем мультфильмы из Золотого фонда киностудии. Самыми ожидаемыми событиями программы станут приезд народного артиста России Сергея Никоненко, у него запланировано несколько творческих встреч, в том числе для детей с ограниченными возможностями. Будет выступать один из наших любимейших артистов Ивар Калныньш, приедет Владимир Коренев, наш Человек-амфибия, очень его ждут у нас в городе. И наконец, впервые к нам приезжает звезда мирового масштаба Эмир Кустурица, он даёт концерт со своей группой, это поистине эксклюзивное событие для нашего города», — комментирует Елена Тарубарова.

Фестиваль продлится в Ульяновске до 31 мая. Закроется смотр в Губернаторском дворце культуры церемонией награждения и концертной программой Сергея Никоненко.