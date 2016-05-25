Великий Новгород, 25 мая, 2016, 21:48 — ИА Регнум. В Великом Новгороде региональный организационный комитет подвёл итоги предварительного партийного голосования «Единой России» по отбору кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Новгородской областной думы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, всего в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов в региональный парламент 22 мая принял участие 44 171 избиратель — это 8,63% от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории региона на 1 января 2016 года.

Флаг партии «Единая Россия»

При этом самую низкую явку — в 3,21% — продемонстрировали избиратели округа №5 в Великом Новгороде, самую высокую — 18,56% — в округе №16, охватывающем отдалённые Пестовский, Мошенской и Хвойнинский районы.

Именно в этом 16-м округе с 88,97% голосов лидировала спикер Новгородской областной думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Елена Писарева.

Действующие депутаты областной думы победили ещё в ряде округов — так, Сергей Бусурин с 67,06% лидировал в округе №1 (Батецкий, Шимский, Солецкий районы), значительно опередив по рейтингу управляющего областным отделением Пенсионного фонда РФ, первого заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Алексея Костюкова (29,93%).

В округе №7 (Великий Новгород) лидировал беспартийный депутат облдумы Анатолий Федотов (63,73%), а в округе № 13 (Демянский, Валдайский районы) — депутат Михаил Галахов (58,2%), оставивший на втором месте главу Валдайского района Юрия Стадэ (40,35%) и на на третьем — руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства областного правительства и экс-главу Валдайского района Александра Тарасова (20,29%). При этом Тарасов стал вторым с 20,71% на праймериз в Государственную думу РФ.

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В округе № 11 депутат от «ЕР» Владимир Гавриков (77,33%) обошел беспартийного депутата Юрия Зернова (54,66%), оставив главу Чудовского района Ларису Паюк на третьем месте с 32%.

Во втором округе (Волотовский, Поддорский, Холмский районы) депутат Роман Нисанов уступил директору ООО «Сады Старой Руссы» Ольге Борисовой — она получила 79,49% голосов, Нисанов — 61,17%, при этом участвовавший в праймериз по этому же округу депутат Владимир Чистяков оказался только пятым из шестерых с 15,57% в свою поддержку.

Депутат думы Великого Новгорода Андрей Ломанов с 42,33% лидировал в округе №8 (Великий Новгород), а беспартийная депутат городской думы Елена Михайлова стала второй в округе №9 (Великий Новгород) с 28,52% голосов в свою поддержку, уступив генеральному директору ЗАО «Элси» Сергею Вяткину — он получил 47,44%. В городском округе №5 лидировал директор «Агентства развития Новгородской области», член регионального штаба ОНФ Дмитрий Вертков с 40,48%, при этом в рейтинге по отбору кандидата от партии в Госдуму по итогам праймериз он стал только десятым из 17.

Глава Крестецкого района, возглавляющий ассоциацию глав муниципальных образований региона Сергей Яковлев стал лишь третьим с 36,94% в округе №12 (Окуловский и Крестецкий районы), где лидировал управляющий директор ООО «ТНС энерго Великий Новгород» Сергей Хвостиков (44,04%), а вторым стал глава Окуловского района Сергей Кузьмин (41,49%).

«На основании результатов голосования и решения регионального политического совета региональная партийная конференция сформирует список кандидатов от «Единой России» на выборах в Новгородскую областную думу VI созыва 18 сентября 2016 года», — пояснили в пресс-службе партии.