Вашингтон, 25 мая, 2016, 21:40 — ИА Регнум. Постпред США при ООН Саманта Пауэр «вне себя от радости» из-за возвращения диверсантки Надежды Савченко на Украину, передает ABC News.

dish.andrewsullivan.com Саманта Пауэр

Пауэр говорит, что в течение почти двух лет Савченко терпела «бесчеловечное тюремное заключение, бесчисленные допросы, одиночное заключение, ухудшение ее здоровья и абсурдные российские судебные разбирательства».

«Еще предстоит многое сделать для восстановления территориальной целостности Украины, но сегодня день для празднования на Украине, т.к. один из ее патриотов наконец-то вернулась домой», — заявила американский дипломат.

Ранее ИА REGNUM передавало о том, что 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Украины Надежды Савченко. Диверсантку обменяли на граждан РФ Александра Александрова и Евгения Ерофеева.