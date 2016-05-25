Санкт-Петербург, 25 мая, 2016, 21:40 — ИА Регнум. В четвёртом матче полуфинальной серии против «Зенита"УНИКС сыграл в свой хороший баскетбол, а хозяева по началу явно не дотягивали до уровня третьей команды регулярного чемпионата. Очень не хватали питерцам Яниса Тиммы и Артёма Вихрова, которые из-за травм не принимали участия в этом матче. К перерыву казанцы вышли вперёд, и явно поймали свою игру. По ходу третьей четверти они вели 15 очков, но перед заключительной четвертью от преимущества осталось только пять, и до ясности в этом матче было очень далеко. Четвёртая четверть началась с удачных действий «Зенита», и игроки «загорелись». Хорошо боролись на своём щите и хорошо бросали из-за дуги. К концовке подошли с +7, но это ещё не было развязкой. Развязка наступила, когда за 4,4 секунды до конца «Зенит» выигрывал три очка и пробивал штрафные. Не забил. Но зенитовцы успели сфолить, не давая пробить «трёху». А фол ещё не был пробивным, и УНИКС ничего серьёзного сделать уже не успел. «Зенит» выиграл, впервые в этой серии проигрывая по ходу матча 15 очков. Счёт в серии теперь 2:2 и решающий матч пройдёт в Казани. Янис Тимма, болевший за своих на скамейке, в горячности назвал его «матчем за золото». Нет, он не сбрасывает со счетов ЦСКА, конечно нет. Но ЦСКА имеет «проездной» в Евролигу, а вторую путёвку получит финалист. Кто им будет, не предскажет никто.

vtb-league.com «Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 85:82 (21:17, 17:26, 21:22, 26:17), счёт в серии 2:2.

Решающий матч полуфинальной серии между КНИКСом и «Зенитом» пройдёт в Казани 28 мая.

Положение команд в плей-офф Единой лиги ВТБ здесь.