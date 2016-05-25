Вашингтон, 25 мая, 2016, 21:29 — ИА Регнум. Государственный департамент США выражает удовлетворенность в связи с помилованием украинского пилота-диверсанта Надежды Савченко и освобождением двух россиян, передает ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мяч

Госсекретарь Джон Керри говорит, что освобождение Савченко «после долгих мытарств, которые включали одиночное заключение является важной частью выполнения обязательств России по минским договорам».

По мнению Керри, освобождение Савченко «теперь должно послужить стимулом для их (минских соглашений-ред.) полной реализации».

Ранее ИА REGNUM передавало о том, что 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Украины Надежды Савченко. Диверсантку обменяли на граждан РФ Александра Александрова и Евгения Ерофеева.