Брюссель, 25 мая, 2016, 21:16 — ИА Регнум. В бельгийской Фландрии сотрудники полиции задержали четырех человек, которые подозреваются в подготовке терактов. Об этом, как передает RT, сообщает федеральная прокуратура Бельгии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок

«Четыре человека были доставлены на допрос, — говорится в сообщении. — Один из них помещён под арест судебным следователем, ещё один был арестован, на него надет электронный браслет. Ещё два человека освобождены на строгих условиях».

При этом федеральная прокуратура Бельгии отмечает, что всем подозреваемым были предъявлены обвинения в участии в деятельности террористической группы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта в Брюсселе произошла серия крупных терактов: 32 человека погибли и более 300 получили ранения.

Осуществили атаку на мирных граждан террористы «Исламского государства» (ИГ — запрещено в России).