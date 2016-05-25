Берн, 25 мая, 2016, 21:13 — ИА Регнум. Два ученика мусульманского происхождения северной школы Швейцарии отказались пожать руку своей преподавательнице из религиозных соображений, передает ABC News. Теперь их родителям грозит штраф в размере 5 тысяч долларов, если школьники не будут подобающе приветствовать учителей-женщин.

Коран

Инцидент вызвал широкие дебаты в Швейцарии, продолжает информагентство.

Ранее средняя школа в швейцарской коммуне Тервиль освободила мальчиков от обязательного рукопожатия и приняла их религиозные убеждения, согласно которым, они могут дотрагиваться только до своих будущих жен.

Однако управление образованием кантона Базель-Ланд решило, что преподаватели могут потребовать от студентов пожать руку.