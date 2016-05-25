Рим, 25 мая, 2016, 20:54 — ИА Регнум. Совет депутатов итальянской области Лигурия в ближайшее время рассмотрит резолюцию с требованием отменить «ограничительные меры» против РФ и признать Крым российским. Об этом, как передает RT, сообщил асессор по экономическому развитию и предпринимательству Лигурии, экс-депутат парламента Италии Эдоардо Рикси.

Иван Айвазовский. Крымское побережье у Ай-Петри. 1890

По его словам, предложение внесла группа членов совета от партии «Лига Севера». Подписи под этим документом поставили 16 человек из 31 члена областного совета.

«Голосование по нашей резолюции должно состояться в областном совете 7 июня, и мы уверены, что этот документ обязательно будет одобрен», — сказал Рикси.

Отметим, что это уже не первый итальянский регион, где рассматривают аналогичные призывы — ранее инициативы выдвигались в Венето и Ломбардии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ. Данное решение стало итогом состоявшегося за 2 дня до этого референдума, на котором более 90% жителей полуострова поддержали решение о воссоединении с Россией.

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