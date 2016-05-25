Палермо, Италия, 25 мая, 2016, 20:53 — ИА Регнум. У берегов Ливии перевернулся большой корабль с более 500 мигрантами на борту в тот момент, когда ВМФ Италии приближался к нему, передает ABC News. Итальянские моряки спасли свыше 500 людей, выброшенных в море. 7 человек погибли.

Спасательные жилеты

Экипаж сторожевого корабля Bettica бросил спасательные жилеты беженцам, когда часть из них карабкались к остававшейся на поверхности части плавсредства, а многие из них были уже в воде.

Спасательные операции у берегов Ливии участились в последние недели на фоне улучшения погодных условий, придающих стимул контрабанде людей с африканского берега в Италию и ЕС.

В апреле около 500 мигрантов погибли в аналогичном кораблекрушении у ливийских берегов.