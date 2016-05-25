Тель-Авив, Израиль, 25 мая, 2016, 20:36 — ИА Регнум.



Военнослужащие ВС Государства Израиль

Министерство обороны Государства Израиль возглавил Авигдор Либерман, лидер партии «Наш дом — Израиль» и первый представитель русскоязычной общины страны на этом, втором по значимости после премьер-министра, посту в стране. Уроженец Кишинёва, имеющий на Западе репутацию «поклонника Путина», Авигдор Либерман ранее занимал высокие посты в правительстве Израиля, в том числе вице-премьера и министра иностранных дел. По мнению экспертов, именно благодаря «пророссийской позиции» Либермана в 2014 г, Израиль отказался поддержать представленный США проект резолюции ООН, осуждающей возвращение Крыма в Россию.

Комментируя назначение Авигдора Либермана, Ростислав Гольдштейн, руководитель группы Совета Федерации ФС РФ по сотрудничеству с Кнессетом Государства Израиль, выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между двумя странами, которые и сегодня представляются более чем просто партнёрскими.

«Во время визита делегации СФ России во главе с Валентиной Ивановной Матвиенко в Израиль в марте этого года, — рассказал Гольдштейн, — мы были поражены тем, насколько особенной была атмосфера наших встреч и бесед с самыми высокопоставленными израильскими политиками. Мы общались с председателем Кнессета и с министром абсорбции — для обоих русский язык родной — и могли обсуждать с ними вопросы, представляющие взаимный интерес, без перевода и без обиняков».

«Сегодняшняя напряженная международная обстановка, — подчеркнул сенатор, — резко актуализирует необходимость тесного сотрудничества наших стран в области безопасности и противодействия террористической угрозе. И это не только борьба с террористами ИГИЛ в Сирии, где позиция государственных и военных властей Израиля оказалась предельно конструктивной в отношении России и её действий. Это — и другие угрозы, которые возвращаются в настоящее из нашего общего прошлого. Совсем недавно казалось не представимым, что по улицам европейских стран будут шагать колонны в униформе «Ваффен-СС», с нацистскими символами и портретами тех, кто убивал евреев, русских, белорусов, украинцев и поляков в Бабьем Яру, в Хатыни и в «Волынской резне». Сегодня это — страшная реальность, и мы не можем не вспомнить о деятелях Еврейского антифашистского комитета, внёсших огромный вклад в укрепление антигитлеровской коалиции в период Второй Мировой войны. Поэтому я приветствую новое назначение известного, сильного и самостоятельного израильского политика, нашего соотечественника и партнёра Авигдора Либермана, и надеюсь на то, что традиции русско-еврейского антифашизма будут востребованы сегодня, в непростое время, когда силы человеконенавистничества и террора снова поднимают голову».