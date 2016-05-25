Брюссель, 25 мая, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Король Нидерландов Виллем-Александр, выступая в Европейском парламенте, обратился к теме референдума в Британии о выходе из состава ЕС, передает The Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Падающая звезда

«Европейский букет» не будет полноценным «без английской розы», заявил он.

Голландский монарх указал также на недостатки, которые осложняют отношения в Европе и стимулируют скептические настроения у граждан 500-миллионного союза.

Концентрируясь на «важных проблемах, которые действительно требуют общего подхода», Евросоюз станет более эффективным и сможет справиться с беспокойствами о том, что полномочия Брюсселя становятся все более централизованными, добавил он.

Нидерланды являются одной из стран-учредителей Европейского сообщества наряду с ФРГ, Францией, Италией, Бельгией и Люксембургом. Хотя Амстердам отверг конституцию 2005 года, в целом является одним из сторонников централизации блока.

Референдум о сохранении Британией статуса страны-члена ЕС пройдет 23 июня 2016 года.