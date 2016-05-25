Король Голландии: «Без Британии европейский букет станет неполноценным»
Брюссель, 25 мая, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Король Нидерландов Виллем-Александр, выступая в Европейском парламенте, обратился к теме референдума в Британии о выходе из состава ЕС, передает The Associated Press.
«Европейский букет» не будет полноценным «без английской розы», заявил он.
Голландский монарх указал также на недостатки, которые осложняют отношения в Европе и стимулируют скептические настроения у граждан 500-миллионного союза.
Концентрируясь на «важных проблемах, которые действительно требуют общего подхода», Евросоюз станет более эффективным и сможет справиться с беспокойствами о том, что полномочия Брюсселя становятся все более централизованными, добавил он.
Нидерланды являются одной из стран-учредителей Европейского сообщества наряду с ФРГ, Францией, Италией, Бельгией и Люксембургом. Хотя Амстердам отверг конституцию 2005 года, в целом является одним из сторонников централизации блока.
Референдум о сохранении Британией статуса страны-члена ЕС пройдет 23 июня 2016 года.