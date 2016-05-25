Киев, 25 мая, 2016, 20:27 — ИА Регнум. В Киеве совершено покушение на жену секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова Анну. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в своем Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Несколько часов назад на жену Турчинова было совершено вооруженное нападение, — пишет министр. — Злоумышленник напал на Анну Турчинову прямо в институте, где она работает. Напал с ножом».

Аваков добавил, что нападавшим оказался житель Донецкой области, который был обезврежен сотрудниками полиции.

«Обезвредили и задержали, — отметил глава МВД Украины. — Национальная полиция сработала оперативно. Сейчас ведется следствие».