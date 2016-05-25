Брюссель, 25 мая, 2016, 20:17 — ИА Регнум. Министры финансов стран Евросоюза не смогли договориться по соглашению об активизации борьбы против неуплаты налогов, передает Daily Mail.

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Обращение Совета ЕС по экономическому и финансовому развитию (Ecofin) к данной тематике обусловлено утечкой т.н. «Панамских документов».

Голландский министр Йерун Дейсселблум, чья страна председательствует в ЕС, выразил «уверенность» в том, что договор будет подписан на следующей встрече в июне.

«Мы не можем откладывать это. Общественная поддержка борьбе с уклонением от налогов и агрессивным планированием очень сильна», — говорит Дейсселблум.

По оценкам экспертов, Европейский союз ежегодно теряет 70 млрд евро из-за налогового мошенничества.