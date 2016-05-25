Страсбург, Франция, 25 мая, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Главный европейский орган в области защиты прав человека — Совет Европы — приветствует решение президента РФ Владимира Путина о помиловании Надежды Савченко, передает The Associated Press (AP).

Artis Rams Флаг ПАСЕ на черепице

Генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд охарактеризовал освобождение украинской диверсантки как «очень хорошее развитие», заметив, что Савченко является членом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Ягланд дал свои комментарии AP во время визита в Афины. Он говорит, что «уже давно» просит освободить Савченко.

Ранее ИА REGNUM передавало о том, что 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Украины Надежды Савченко. Диверсантку обменяли на граждан РФ Александра Александрова и Евгения Ерофеева.