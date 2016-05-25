Москва, 25 мая, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Россия и Франция восстанавливают механизмы экономического сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями французских деловых кругов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Мы восстанавливаем механизмы нашего сотрудничества, — сказал глава страны. — После затянувшегося перерыва возобновлена работа межведомственного совета по вопросам экономического сотрудничества, и Межправкомиссия, которая возглавляется с обеих сторон председателями правительств, договорилась о проведении очередной встречи до конца текущего года».

При этом Путин добавил, что несмотря на все сложности в 2015 г. между РФ и Францией был зафиксирован рост взаимных инвестиций.

«Причем французские инвестиции в российскую экономику развивались опережающими темпами, французские предприятия проинвестировали более одного миллиарда евро», — уточнил глава РФ.

Путин также добавил, что в прошлом году с рынка РФ не ушла ни одна французская компания, невзирая на «ограничительные меры», сообщается на сайте главы государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне воссоединения Крыма с РФ и кризиса на Украине.