Берлин, 25 мая, 2016, 19:38 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии «почувствовало облегчение» после освобождения украинской диверсантки Надежды Савченко, передает Daily Mail.

Эдвард Мунк. Убийца. 1906

Глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что обмен заключенными вносит вклад в «создание доверия между Украиной и Россией» и стимулирует усилия по реализации Минского мирного соглашения.

Штайнмайер пожелал «госпоже Савченко скорейшего выздоровления».

ИА REGNUM передавало о том, что ранее 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Украины Надежды Савченко. Диверсантку обменяли на граждан РФ Александра Александрова и Евгения Ерофеева.