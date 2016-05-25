Киев, 25 мая, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Министерство молодежи и спорта Украины совместно с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) рассматривает вопрос о создании на Украине «качественно новой, мощной антидопинговой лаборатории, которая может стать основной в Восточной Европе и куда будут направляться пробы спортсменов со всего региона, в том числе из России».

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Об этом заявил 25 мая украинский министр молодежи и спорта Игорь Жданов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник напомнил, что в конце апреля состоялись телефонные переговоры с президентом Всемирного антидопингового агентства, сэром Крейгом Риди.

«Тогда были обсуждены шаги, которые осуществляются Украиной относительно приведения антидопинговой деятельности в соответствии с новой редакцией Всемирного антидопингового кодекса… Тогда же мы вместе рассмотрели вопрос о создании в Украине качественно новой, мощной антидопинговой лаборатории ВАДА, которая может стать основной в регионе. В нее будут направляться пробы спортсменов со всей Восточной Европы, в том числе из России. Президент ВАДА пообещал создать такую базовую лабораторию именно на Украине», — заявил Жданов.

По его словам, 26−27 мая 2016 года Киев посетит делегация ВАДА во главе с заместителем генерального директора Робом Келером — для обсуждения дальнейших шагов по созданию соответствующей лаборатории.

«В мире на данный момент насчитывается лишь 34 аккредитованных ВАДА лабораторий. Они считаются элитой аналитических лабораторий и имеют самое современное оборудование. Получение украинской лабораторией статуса аккредитованной ВАДА выведет борьбу с допингом в Украине и во всей Восточной Европе на качественно высший уровень. Это будет большой международной победой нашей страны», — подчеркнул Игорь Жданов.

Напомним, что ВАДА в ноябре 2015 года обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под ее эгидой, в том числе в Олимпиаде-2016.

Кроме того, Международный олимпийский комитет перепроверил 454 допинг-пробы, взятые на Летних играх в Пекине, по результатам чего были названы имена 14 российских спортсменов, в основном легкоатлетов, пробы которых, взятые во время Олимпиады-2008, якобы дали положительный результат.