Псков, 25 мая, 2016, 19:27 — ИА Регнум. До празднования 850-летия первого упоминания в летописи города Великие Луки Псковской области осталось немного времени, поэтому необходимо максимально завершить работы по намеченным мероприятиям, чтобы Город воинской славы мог достойно встретить свой юбилей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, об этом Владимир Булавин заявил сегодня, 25 мая, в Пскове, где он провёл заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования.

photo-bonus.ru Великие Луки

«Все неоконченные работы должны быть продолжены, чтобы взятые перед горожанами обязательства были исполнены», — подчеркнул полпред.

По его словам, на перенос сроков оказала влияние сложная экономическая обстановка. При этом, городу все же удалось решить важные задачи по строительству гемодиализного центра, МФЦ, спортивных комплексов, модернизации филиала станции переливания крови и других объектов.

Полномочный представитель отметил, что не до конца решены вопросы по строительству Ледовой арены, путепровода, капремонту учреждений культуры и других объектов. Ряд работ выполнен только частично. Он призвал членов оргкомитета не затягивать сроки сдачи объектов.

Кроме того, Владимир Булавин предложил создать межведомственную рабочую группу для контроля за ходом выполнения работ по плану подготовки к 850-летию Великих Лук, сроки завершения которых перенесены. Полпред призвал продолжить работу и провести еще одно заседание перед празднованием юбилея. Губернатору Псковской области Андрею Турчаку поручено к следующему заседанию штаба подготовить предложения по созданию межведомственной рабочей группы.

Глава региона проинформировал, что в рамках подготовки к празднованию 850-летия Великих Лук реализовано 16 объектов на сумму более 1 млрд рублей. В числе них он назвал открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на острове Дятлинка и гемодиализного центра, модернизацию станции переливания крови. Андрей Турчак также отметил, что полным ходом идёт реконструкция Великолукского драматического театра, заканчивается реконструкция стадиона «Экспресс». Кроме того, в ближайшее время продолжатся работы по строительству автодорожного путепровода через железную дорогу, терапевтического корпуса, работам по благоустройству территории, консервации и музеефикации Земляной крепости, построенной по приказу Петра I в 1704—1708 годах, реконструкции лыжной базы. Также будет проведена реконструкция двух общеобразовательных школ, создан Центр по подготовке велосипедистов и построен 25-метровый бассейн.

Андрей Турчак выступил с предложением перенести празднование 850-летия первого упоминания в летописи города Великие Луки Псковской области на 26—28 августа 2016 года по инициативе муниципалитета. День города традиционно празднуется в Великих Луках каждую вторую субботу июля, но на данный период приходится наибольшее количество отпусков. Поэтому сдвинуть даты празднования юбилея города позволит большему числу великолучан и гостей города посетить все масштабные мероприятия.

Председатель оргкомитета — полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин данную идею поддержал.

Также члены оргкомитета утвердили план праздничных мероприятий.