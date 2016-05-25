Москва, 25 мая, 2016, 19:26 — ИА Регнум. 80% жителей России одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России, сообщает «Левада-Центр» по итогам проведенного опроса.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно его данным, не одобряют работу главы государства 19% респондентов, один процент респондентов не смог дать ответ.

Отметим, что в январе текущего года показатель одобрения деятельности президента составлял 82%.

«Опрос проведен 22 — 25 мая 2016 г. по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны», — говорится в сообщении.