Киев, 25 мая, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Надежда Савченко может приступать к исполнению обязанностей народного депутата Верховной рады Украины уже на ближайшем заседании, и для этого ей не нужно выполнять дополнительных юридических процедур.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стирка

Об этом заявил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Владимир Арешонков, сообщает украинское госинформагентство «Укринформ».

«Надежда Савченко уже принесла присягу народу Украины… юридически все было выдержано правильно: ее адвокаты предоставили видеоролик, где она давала присягу, после этого в парламент был передан подписанный ею текст присяги. Если она захочет, мы можем еще раз провести такую процедуру, но в качестве морально-политического момента. Я думаю, что этого не нужно, она со следующей недели может начинать работать как депутат Верховной рады», — сказал Арешонков.

Он пообещал, что аппарат Верховной рады быстро подготовит ей карточку для голосования, в сессионном зале у нее есть определенное место с табличкой с ее фамилией.

«Я надеюсь, что во вторник она уже будет в зале Верховной рады принимать участие в работе и голосовании», — резюмировал Арешонков.

Между тем, в Совете Европы ожидают, что Савченко примет участие в заседании ПАСЕ, которое состоится в июне. Об этом сообщает официальный сайт партии «Батькивщина».

«Это — очень радостная новость. Надеемся, уже в июне увидеть Надежду Савченко в Страсбурге на сессии ПАСЕ», — заявил новоназначенный представитель Генерального секретаря Совета Европы, исполнительный секретарь Европейского комитета по социальным правам Режи Брила. Он отметил, что одним из основных его направлений работы будет тесное сотрудничество с украинским парламентом, в частности, с комитетом по правам человека.