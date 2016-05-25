Киев, 25 мая, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Надежда Савченко после брифинга в администрации президента вечером 25 мая приехала в штаб партии «Батькивщина». Именно от этой политической силы она была избрана депутатом Верховной рады Украины. Никаких публичных комментариев по этому поводу пока не последовало.

tymoshenko.ua Юлия Тимошенко

Отметим, что в аэропорту «Борисполь» Савченко публично отказалась обниматься с Юлией Тимошенко и принимать у нее цветы. «Мы с вами недостаточно близки», — заявила она, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сама же экс-премьер Украины назвала Савченко «сильным лидером».

«Я хочу сказать, что это реально приехал сильный лидер домой… Я думаю, что Надя для всего мира и Украины символизирует несокрушимость Украины, силу, противостояние оккупантам, противостояние всей безнравственности, которая, к сожалению, сегодня захлестнула политику. А мы поддержим Савченко всеми силами, чтобы она имела возможность служить стране так, как она хочет, и так, как она умеет», — заявила Тимошенко.