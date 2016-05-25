Тегеран, 25 мая, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Медиа-компания Instagram заблокировала аккаунт иранского генерал-майора Касема Сулеймани. У него было более 320 тыс. подписчиков, передает Fars News. После этого была создана новая страница генерала «ghasem.soleimani2». В настоящее время на нее уже подписались более 5,3 тыс. пользователей.

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В руководстве Instagram не объяснили причину, по которой был закрыт аккаунт. Отметим, что в последнее время западные и израильские политики все чаще оказывают давление на Facebook, Twitter и Instagram для борьбы с группами сопротивления в Ливане и Палестине.

Ранее видеохостинг Youtube удалил канал, публиковавший видеоролики о верховном лидере Ирана Али Хаменеи. При переходе по адресу канала о рахбаре (youtube.com/Khameneinews) появляется ошибка с сообщением «аккаунт пользователя Ayatollah Khamenei был удален вследствие подачи третьими сторонами многочисленных жалоб в связи с тем, что размещенные пользователем материалы нарушали авторские права».

Фигура Сулеймани превратилась в новый «политический бренд» в борьбе с терроризмом и хаосом на Ближнем Востоке. Подразделения «Аль-Кудс» выполняют боевые операции в Ираке, Сирии, Йемене и ряде других стран региона.