Махачкала, 25 мая, 2016, 18:53 — ИА Регнум. В Шамильском районе Дагестана сотрудники правоохранительных органов разыскивают членов незаконных вооруженных формирований (НВФ), которым удалось взорвать ретрансляционную станцию. Как передает РИА «Дагестан», инцидент произошел во вторник, 24 мая, близ села Гоор.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

«Во время вчерашней атаки бандитам удалось взорвать ретрансляционную станцию, расположенную близ села Гоор Шамильского района Дагестана», — говорится в сообщении.

Как сообщают местные жители, в результате налета бандиты повредили служебное помещение, где располагался технический персонал, обслуживающий станцию. Сама вышка не повреждена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая в Шамильском районе Дагестана боевики обстреляли наряд полиции. В результате обстрела никто из силовиков не пострадал. Между членами НВФ и силовиками завязался короткий бой, но преступникам удалось скрыться.

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