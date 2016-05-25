Чебоксары, 25 мая, 2016, 18:50 — ИА Регнум. В Чувашии «Единая Россия» опубликовала итоги предварительного голосования по выборам в Госдуму. После подсчёта голосов сформирован рейтинг кандидатов, сообщается на сайте партии.

chuvash.er.ru Итоги праймериз среди выдвинувшихся по партийному списку

По федеральному избирательному округу на территории Чувашии лидером стала депутат Госдумы Алена Аршинова, получившая 74,79% голосов. На втором месте оказался депутат горсобрания Чебоксар Николай Владимиров (21,88%), на третьем — замглавы Чебоксар Ирина Клементьева (10,01%).

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Рейтинговую таблицу по Канашскому одномандатному округу возглавил вице-спикер Госсовета Чувашии Николай Малов с 63,83% голосами. На второй позиции — глава Минздрава Алла Самойлова (23,98%). Третье место занял депутат горсобрания Чебоксар Ильяс Калмыков, который не сумел преодолеть 10-процентную планку.

По Чебоксарскому одномандатному округу наибольшее число голосов у главы Чебоксар Леонида Черкесова (83,32%). Далее идут Ирина Клементьева (10,89%) и директор одной из гимназий Инна Исаева (8,17%).

Итоговое решение по выдвижению кандидатов будет принято на съезде и региональной конференции «Единой России», которые состоятся в июне и июле.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2011 году из первоначального списка участников праймериз была «зачищена» почти пятая часть (от единороссов участвовали 14 человек, ещё столько — от общественных организаций). Более того, сводный рейтинг кандидатов думского списка по итогам праймериз так и не был обнародован, а сам праймериз был полон неожиданностей и скандалов. Тогда скупо сообщалось, что на четырёх из пяти площадок лидировал глава Чувашии Михаил Игнатьев, но в Новочебоксарске он уступил первое место Константину Косачёву (на тот момент — депутату Госдумы, ныне — члену Совета Федерации. А после выборов 13 сентября 2015-го — уже сенатору не от Чувашии, а от соседней Марий Эл). Что касается Косачёва, то он шёл вторым после Игнатьева: лишь в Канаше выборщики отодвинули его на четвёртое место. Глава Чебоксар Леонид Черкесов, тогда мало известный даже в столице, по количеству голосов выборщиков занял третье место на двух столичных площадках и в Шумерле. Однако самой сногсшибательной новостью стало то, что действующий на тот момент депутат Госдумы Павел Семенов (ныне — замглавы Федерального агентства по делам национальностей) оказался в самом конце списков итогов предварительного голосования даже в Канаше, который входит в избирательный округ, по которому он избирался в Госсовет республики и считал «родным».

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Напомним, по результатам выборов в Госдуму «Единая Россия» в 2011 году Чувашия получила два мандата, в то время как в Госдуме пятого созыва от единороссов было три депутата. Потерю «чувашского» мандата тогда политики считали политическим поражением нового руководителя региона Михаила Игнатьева, или победой первого президента Чувашии Николая Федорова. Один мандат достался второму номеру списка, москвичу Константину Косачёву, который в третий раз представлял Чувашию в Госдуме, и четвёртому номеру списка — главному федеральному инспектору по республике Руслану Тихонову, который не участвовал в праймериз и неожиданно для всех воспользовался положением в законодательстве, предполагающим механизм самовыдвижения.

В 2012 году Косачев сложил депутатские полномочия. Его место заняла Алёна Аршинова, которая в 2011 году баллотировалась от Пензенской области. Примечательно, что в нижней палате парламента она сразу была назначена на руководящую должность — заместителем главы комитета по образованию. Ей приписывают близкие связи с высшим руководством «Единой России», что усилило получение мандата из рук лидера партии Дмитрия Медведева.

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