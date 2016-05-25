Тегеран, 25 мая, 2016, 18:50 — ИА Регнум. 27 мая пройдет первое собрание десятого состава меджлиса (парламента) Ирана. Парламентарии выберут спикера, руководителей департаментов и комиссий. Главными претендентами на пост нового спикера являются лидер реформаторской коалиции «Список Надежды» Мохаммад Реза Ареф и экс-спикер парламента Али Лариджани.

Mahdi Sigar Меджлис Ирана

Это станет второй на этой неделе «политической битвой» между реформаторами и консерваторами. Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая ультраконсерватора Ахмада Джаннати избрали председателем Совета экспертов.

В иранских СМИ неоднократно появлялась информация о договоренности между Арефом и Лариджани на пост спикера. «Мы не заключали сделку о том, кто займёт место спикера. Лариджани просто позвонил и поздравил меня с победой на выборах», — передавало слова лидера «Списка Надежды» MehrNews. В свою очередь, Лариджани в ходе последней пресс-конференции на посту спикера девятого состава Меджлиса так же опроверг слухи о договорённостях с Арефом.

Пресс-секретарь правительства Багер Нобахт в ходе брифингов и публичных выступлений подчеркивал, что «правительство не вмешивается и не собирается влиять на выборы нового спикера». При этом Нобахт не отрицал «возможной поддержки проправительственными силами одной из коалиций».

«Если реформаторы вступят в борьбу с консерваторами и Лариджани, то это не пойдет им на пользу. Консерваторы могут использовать подконтрольные им учреждения для бойкота и митингов против 10-го Меджлиса», — заявил в интервью газете Armand Daily иранский политолог Садег Зикабемала.

По мнению эксперта, новый парламент будет разделен на два лагеря: сторонников ядерной сделки и противников. И Ареф, и Лариджани поддерживают ядерную сделку. Следует отметить, что именно Лариджани одна из ключевых фигур в иранской элите, кто поддержал внешнеполитический курс президента Рухани и ядерную сделку.

По итогам парламентских выборов 2016 г. ни реформаторы, ни консерваторы не смогли добиться большинства. Из 290 мест в Меджлисе 121 получили реформаторы, 83 — консерваторы и 81 — независимые депутаты. Таким образом, именно их решение будет иметь решающее значение.