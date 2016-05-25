Архангельск, 25 мая, 2016, 18:48 — ИА Регнум. В Архангельской области на подготовку и проведение отопительного сезона 2016−2017 годов из бюджетов всех уровней и средств организаций планируется направить 2,8 млрд. рублей, из которых 105 млн рублей средства областного бюджета. По сравнению с прошлым периодом данная сумма не увеличилась. Эту информацию на правительственном часе в рамках сессии областного парламента озвучил исполняющий министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Яковлев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поддержка

По его информации, отопительный сезон в регионе успешно завершился, несмотря на ряд проблем. «По итогам прошедшего в регионе отопительного сезона зафиксировано 88 нарушений, связанных с обеспечением коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы (2014−2015 год — 142 нарушения). Так, нарушения системы водоснабжения — 36 случаев, теплоснабжения — 13, электроснабжения — 39. Проблемы при прохождении отопительного сезона возникли в Вельске, в Холмогорах, Коноше, Няндоме, Кулое. Все они по мере возможности были оперативно устранены. К людям их допустившим приняты соответствующие меры», — сказал Андрей Яковлев.

Он подчеркнул, что подготовка к предстоящему отопительному сезону уже началась. «От всех муниципальных образований области в адрес министерства поступили заявки на получение субсидий, необходимых для проведения модернизации топливно-энергетического комплекса. Обозначено 132 мероприятия по модернизации системы ТЭК и ЖКХ на общую сумму 342 млн рублей. Отобрано и поддержано 30 мероприятий на сумму 81, 5 млн рублей, по водным объектам 24 мероприятия на сумму 23 млн рублей», — пояснил Яковлев.

Одна из проблем, с которой в очередной раз столкнулись при подготовке к отопительному сезону — кредиторская и дебиторская задолженность как предприятий жилищно-коммунальной сферы, так и населения (56%).