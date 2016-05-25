Киев, 25 мая, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко рассказала детали освобождения Надежды Савченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Дело Савченко

По словам вице-спикера украинского парламента, процесс обмена начался сегодня рано утром, в частности, в 06:30 президентский борт отправился в Ростов-на-Дону.

«Мы не имеем права сходить с трапа. Операцией, по поручению президента, руководит глава СБУ. Согласно договоренностям, Надежда должна была зайти в самолет в ту минуту, когда российский самолет, который в это время приземлился в Киеве, примет на борт двух российских убийц-грушников (видимо, имеются ввиду двое российских граждан Александр Александров и Евгений Ерофеев. — ИА REGNUM )», — заявила Геращенко.

После часа ожидания, по словам вице-спикера, на взлетную полосу подъехали два автомобиля российских силовиков.

«Вдруг у нас начинают обрываться телефоны: в российских СМИ запущена информация о самолете, освобождении и т. д… Все задерживается. Мы нервничаем. Смотрим из открытых дверей самолета в глаза тем, кто в машине. Все! Пошло движение! Она выходит в окружении десяти мужчин в форме. Она смотрит на небо и жадно хватает воздух. Она поднимается на борт и кричит: Слава Украине! Героям слава!!», — заявила вице-спикер.

Геращенко рассказала, что на борту Савченко отказалась принять цветы — объяснила, что не любит, чтобы ей дарили цветы и букет передаст маме.

«Она — как натянутая струна, еще не верит в то, что происходит, рассказывает, что 5 часов сидела в том автобусе без номеров, ожидая движения домой, в Украину. Она, видимо, иначе представляла себе эти первые эмоциональные минуты», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос об освобождении бывшей украинкой военнослужащей карательного батальона «Айдар» Надежды Савченко, осужденной за пособничество в убийстве 2-х сотрудников СМИ в Донбассе, был решен 23 мая в ходе переговоров «нормандской четверки».