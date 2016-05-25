Мурманск, 25 мая, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Выполнение работ по содержанию фонтанов, расположенных на объектах благоустройства Мурманска обойдутся городской администрации в 2 миллиона 618 тысяч рублей. Эта информация, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, содержится на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Там же сказано, что подрядчик займётся работами на трёх площадках.

Тео ван Рейссельберге. Фонтан в Сан-Суси. Потсдаме. 1903

Согласно данным, представленным в информации о закупке, расконсервация фонтанов должна произойти не позднее 31 мая. Для начала необходимо произвести демонтаж защитных кожухов фонтанов, разобрать их и перевезти для хранения на склад заказчика. Затем подрядчик займётся обслуживанием сооружений.

Консервация фонтанов произойдёт в течение 10 календарных дней с момента остановки фонтанов, но не позднее 20 октября.

Отметим, впервые о том, что в Мурманске появятся фонтаны, глава города Алексей Веллер заявил в январе 2014 года. Сейчас в Мурманске есть как обычные фонтаны, так и световые, которые работают в городе зимой, в тёмное время года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на украшение города к зимним праздникам из бюджета муниципалитета было выделено 20 миллионов рублей.