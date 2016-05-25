Вологда, 25 мая, 2016, 18:44 — ИА Регнум. В регионе наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация по клещевым вирусным инфекциям. В 2016 году в связи с ранним потеплением сезон активности клещей начался раньше обычного. Этим и объясняется их растущая активность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте здравоохранения.

macroid.ru Клещ

По данным санитарных врачей, в общей сложности с начала сезона зарегистрировано 7458 случаев присасывания клещей (в 1,3 раза больше, чем в минувшем году). В 30% случаев жертвами членистоногих становились дети до 17 лет. При этом лишь 17,9% от общего количества пострадавших были привиты от клещевого вирусного энцефалита. Дети, нуждавшиеся в экстренной профилактике, получили противоклещевой иммуноглобулин, а взрослым назначен йодантипирин по схеме. 2140 вологжан избежали экстренной профилактики, поскольку присосавшиеся к ним клещи оказались не заразны.

«В общей сложности, по данным медицинских организаций в регионе уже зарегистрирован 21 случай подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом на 11 административных территориях области, заразились трое детей. Кроме того, зарегистрировано 18 случаев клещевого боррелиоза. Этой инфекцией заражены двое детей», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM представитель департамента здравоохранения региона Анна Чхетиани.

По ее словам, почти в половине случаев (44,7%) клещи присасывались к людям на их дачных участках. В 9,6% случаев клещи нападали на людей в лесах, в 5,7% случаев — на кладбищах и в парках. С начала года против вирусного клещевого энцефалита привито 60,3 тысячи человек в том числе 22,9 тысячи детей.

В департаменте утверждают, что в медицинских организациях области имеется необходимый запас противоклещевого иммуноглобулина, а в аптечной сети региона можно приобрести как йодантирипин, так и анаферон.