Брюссель, 25 мая, 2016, 18:38 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) может частично снять «ограничительные меры» с России в конце текущего года, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

ИА REGNUM Санкции

«Вероятно, Евросоюз продлит действие санкций в последний раз, а в конце года они могут быть частично сняты», — уточнил источник.

При этом собеседник агентства добавил, что разногласия в вопросе санкционной политики среди стран ЕС очевидны, и «сейчас мнения высказываются открыто».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне воссоединения Крыма с РФ и кризиса на Украине.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели «ограничительные меры» против отдельных компаний РФ и физических лиц. Затем западные санкции были введены в отношении целых секторов экономики страны.

В ответ власти РФ ввели эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели «ограничительные меры» против страны.

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