Цхинвал, 25 мая, 2016, 18:26 — ИА Регнум. В этом году «Последний звонок» прозвучал для 489 выпускников югоосетинских школ. Во всех школах республики прошли торжественные линейки. Поздравить вчерашних школьников пришли представители руководства, родители, друзья. Слова напутствия звучали от учителей и бывших выпускников.

ИА REGNUM Последний звонок в школе №2 в Цхинвале

Президент республики Леонид Тибилов в этом году побывал в школах Знаурского района, поздравил выпускников с праздником и пожелал им успехов во взрослой жизни.

«Сегодня вы открываете двери во взрослую жизнь, вам предстоит выбрать путь, по которому вы пойдете дальше. Я уверен, что вы примете правильные решения, станете высококлассными специалистами и будете работать на благо родины», — сказал Тибилов.

По традиции праздники во всех школах начались с исполнения государственного гимна, звучал школьный вальс, звуки «Симда», песни и стихи от первоклашек.

В этом году школы Южной Осетии окончили 368 выпускников в Цхинвале и 121 в районах. Как отметили в Минобразования, по сравнению с прошлым годом, количество выпускников в этом году больше на 14 человек.

Безопасность мероприятий обеспечивали более 300 сотрудников МВД, а КГБ приняло решение закрыть границу с Грузией в целях обеспечениях безопасности во время выпускных торжеств.

Сегодня вечером праздник продолжится на главной площади Цхинвала, где состоится концерт. Выпускной бал пройдет 21 июня после выпускных экзаменов.