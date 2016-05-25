Могадишо, 25 мая, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Кенийские войска в Сомали уничтожили 21 подозреваемого члена группировки «аль-Шабаб», которые готовили засаду на юге Сомали, передает Associated Press .

defenselink.mil Кенийские солдаты

24 мая один из боевиков выстрелил в военных, когда те направлялись в город Табда на юге Сомали, сообщил пресс-секретарь кенийской армии полковник Давид Обоньйо. Солдаты «прочесали» местность и обнаружили готовивших засаду повстанцев.

Войска Кении составляют контингент армии Африканского союза, поддерживающей международно признанное правительство Сомали против повстанцев из «аль-Шабааб», связанных с «аль-Каидой».

«Аль-Шабаб» исповедует фундаменталистскую версию ислама, призывая строго следовать нормам Шариата. В виде штрафов боевики практикуют ампутации и казни, включая забивание камнями до смерти. Несмотря на потерю контроля над крупными городами страны, экстремисты часто проводят кровавые нападения в Сомали и соседних странах.