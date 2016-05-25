Бишкек, 25 мая, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Правительство Киргизии не смогло в достаточной мере реализовать Программу развития обрабатывающей промышленности на 2013 — 2015 годы. Об этом заявил министр экономики Арзыбек Кожошев сегодня, 25 апреля, на заседании Кабмина.

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По словам чиновника, причиной стали ухудшение экономической ситуации и последовавшее за ним снижение спроса на промышленную продукцию не только в самой Киргизии и других странах — участницах ЕАЭС, но и во всем мире, а также свертывание ряда реализовывавшихся в стране инвестиционных проектов и снижение объемов производства на крупнейшем киргизском золоторудном месторождении «Кумтор».

«Были недостатки и в работе государственных органов — в части развития промышленности и выполнения плана мероприятий по реализации программы. Сказалось и отсутствие финансирования ее мероприятий. Из 33 запланированных мероприятий выполнено 32, одно в стадии исполнения. Однако анализ показал, что на самом деле из 33 мероприятий выполнены только 22, или 66%. Например, до сих пор не разработана программа по приоритетным отраслям экономики. Приоритетные отрасли выделены: металлургическая, пищевая, перерабатывающая, текстильно-швейная, производство стройматериалов. Но на сегодня есть только программа развития текстильного и швейного производства», — добавил он.

Глава Минэкономики отметил, что для развития промышленности киргизстанским производителям нужны дешевые кредиты, и предложил использовать для этих целей средства Российско-Киргизского фонда развития.

Также Арзыбек Кожошев сообщил о том, что киргизские власти предоставили правительству Китая список предприятий Киргизии, которые в настоящее время простаивают. «Министр коммерции Китая сообщил, что они глубоко заинтересованы в переносе своих избыточных предприятий в Киргизию. Мы стали участниками ЕАЭС, и рынок сбыта увеличился, что несомненно привлекательно для Китая», — подытожил он.

Отметим, что согласно данным Национального статистического комитета Киргизии, в первом квартале 2016 года объем продукции промышленности превысил 50 млрд сомов (49,16 млрд рублей по текущему курсу), но по сравнению с 2015 годом снизился на 26,9%, а объем экспорта произведенной в стране продукции в указанный период снизился на 25,8% и составил $287,1 млн (19,25 млрд рублей).