Минск, 25 мая, 2016, 18:22 — ИА Регнум. В столице Башкирии 24−27 мая проходят Российский нефтегазохимический форум и XXIV Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии-2016». Участие в мероприятии принимает делегация белорусского нефтехимического комплекса, сообщает пресс-служба белорусского госконцерна «Белнефтехим».

belneftekhim.by Госконцерн «Белнефтехим»

Организаторами форума выступили правительство Башкирии, министерство промышленности и инновационной политики, торгово-промышленная палата Башкирии и Башкирская выставочная компания при поддержке министерств энергетики, промышленности и торговли РФ. Белорусская делегация представлена такими крупными предприятиями, как РУП «ПО «Белоруснефть», ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Нафтан», ОАО «СветлогорскХимволокно», ОАО «Могилевхимволокно», ООО «Белнефтехим-РОС», ОАО «Лакокраска», ОАО «Завод горного воска», ОАО «ГИАП». В работе форума принимают участие такие российские компании, как ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Газпром нефть», ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «Башкирская содовая компания», ОАО «Башкирская химия», АО «ГК «Титан», АО «РТ-Химкомпозит», ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ОАО «ТАИФ» и другие.

Ключевыми темами форума станут основные проблемы и направления развития нефтегазохимии в современных экономических реалиях и вопросы импортозамещения, а также перспективы малотоннажной и особо чистой химии и проблемы технического регулирования в нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Подготовлено к подписанию дополнение к Плану мероприятий по развитию сотрудничества между правительствами Башкирии и Белоруссии на 2016 — 2018 годы.

«По итогам первого квартала 2016 год отмечен рост экспорта белорусских товаров на 27,6%. В том числе укрепляются и связи концерна «Белнефтехим» с организациями региона. Например, поставки в Башкортостан стеклотканей и других изделий из стекловолокна выросли в 2016 г. в 2,2 раза — на 690 тыс. долларов», — констатировали в белорусском госконцерне.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Белоруссия увеличила импорт российской нефти, однако не спешит выполнять свои обязательства по поставкам в Россию нефтепродуктов. С 2015 года правительство Белоруссии обсуждает возможность снижения цены российского газа, однако ни «Газпром», ни правительство РФ не видят для этого оснований.