Симферополь, 25 мая, 2016, 18:13 — ИА Регнум. С начала года к 20 мая Крым посетили 677 тысяч человек, что на 21,6% выше уровня прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в секторе информационного сопровождения управления маркетинга и развития Министерства курортов и туризма Республики Крым.

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«В настоящее время функционирует 237 средств размещения общей вместимостью более 62,3 тысячи мест, что на 47 объектов больше, чем на аналогичную дату 2015 года. Средняя заполняемость работающих санаторно-курортных и гостиничных учреждений на указанную дату по Крыму составляла 33%, что на 8,2% выше показателя прошлого года», — сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, в период майских праздников количество туристов, отдохнувших в Крыму, составило 161,6 тысячи человек, что на 23,3% выше уровня прошлого года. Средняя заполняемость работающих санаторно-курортных и гостиничных учреждений в период майских праздников по Крыму составила 32%, что на 9,5% выше уровня 2015 года.

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