Туристов в Крыму стало больше на 21% по сравнению с 2015 годом
Симферополь, 25 мая, 2016, 18:13 — ИА Регнум. С начала года к 20 мая Крым посетили 677 тысяч человек, что на 21,6% выше уровня прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в секторе информационного сопровождения управления маркетинга и развития Министерства курортов и туризма Республики Крым.
«В настоящее время функционирует 237 средств размещения общей вместимостью более 62,3 тысячи мест, что на 47 объектов больше, чем на аналогичную дату 2015 года. Средняя заполняемость работающих санаторно-курортных и гостиничных учреждений на указанную дату по Крыму составляла 33%, что на 8,2% выше показателя прошлого года», — сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.
Как сообщало ИА REGNUM, в период майских праздников количество туристов, отдохнувших в Крыму, составило 161,6 тысячи человек, что на 23,3% выше уровня прошлого года. Средняя заполняемость работающих санаторно-курортных и гостиничных учреждений в период майских праздников по Крыму составила 32%, что на 9,5% выше уровня 2015 года.
Читайте также:
В Крым на майские праздники приехали почти 162 тыс. человек
Ялта и Севастополь пользовались спросом у россиян на майские праздники