Минск, 25 мая, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Для задержания на территории Белоруссии граждан России, принявших участие в боевых действиях на территории Донбасса, нужны правовые основания, а для реагирования на проявления «российского неонацизма» — конкретные факты. Об этом 25 мая в Минске заявил министр внутренних дел постсоветской республики Игорь Шуневич, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Министр разъяснил представителям СМИ, обслуживающим прозападную оппозицию, что задержание граждан России на территории Белоруссии возможно «только при наличии правовых оснований». Таким образом, участники боевых действий в Донбассе из числа граждан России могут быть задержаны только в том случае, если МВД Белоруссии получит запрос от российских коллег или информацию о лицах, объявленных в международный розыск, сообщил Шуневич.

Он также указал работникам СМИ на необходимость более ответственно подходить к информации и делать выводы на основе фактов, отметив, что МВД Белоруссии не располагает данными о планируемых в постсоветской республике мероприятиях с участием «российских неонацистов». По словам министра, если появятся основания для реагирования на такие несанкционированные мероприятия и в них будут зафиксированы признаки нарушения законодательства Белоруссии, то тогда МВД по факту отреагирует.

Шуневич сообщил также, что «проводится проверка» по факту публикаций в СМИ информации об участии белорусских подростков в военно-патриотических мероприятиях на территории России, якобы организованных «русскими неонацистами» и приуроченных к памятным датам Первой мировой войны и Великой Отечественной войны. Глава МВД предложил не делать преждевременных выводов и дождаться заключения правоохранителей по итогам проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году власти Белоруссии ввели уголовную ответственность для белорусов за участие в боевых действиях за рубежом. По данным МВД Белоруссии, в постсоветской республике возбуждено 135 уголовных дел в отношении граждан, принявших участие в гражданской войне на Украине. При этом до сих пор ни один гражданин Белоруссии не осуждён за «наёмничество» — именно по этой статье УК Александр Лукашенко намеревался привлечь белорусов, воевавших в рядах формирований ДНР, ЛНР и Украины.

Показательно: 5 мая в Минске был вынесен приговор одному из вернувшихся с Украины белорусов, при задержании у которого был обнаружен пистолет, бронежилет, взрывное устройство и справка об участии в боевых действиях, но осуждён он был за контрабанду и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Также отметим, что в мае по доносам представителей прозападной оппозиции МВД Белоруссии провело проверку, не обнаружило признаков «экстремизма» или другой деятельности, позволяющей привлечь к ответственности представителей казачьих организаций и военно-патриотических клубов. В частности, УВД Гродненского облисполкома не обнаружило признаков противоправной деятельности по итогам проверок таких организаций, отметив при этом, что «поддерживает деятельность военно-патриотических клубов «Дружина» и Славяне».