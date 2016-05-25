Челябинск, 25 мая, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Южноуральцы продемонстрировали самый высокий уровень политической активности в УрФО в ходе прошедших 22 мая праймериз. Об этом сегодня, 25 мая, в ходе итоговой пресс-конференции сообщил представителям региональных СМИ лидер областного отделения партии «Единая Россия» и спикер областного парламента Владимир Мякуш, передает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг партии «Единая Россия»

В частности Владимир Мякуш подтвердил, что по окончательным подсчетам уровень явки избирателей на участки предварительного голосования в Челябинской области составил 9,2% от общего числа южноуральцев, наделенных избирательным правом.

Бесспорного лидерства по федеральному избирательному округу на территории региона добились пятеро кандидатов: действующий депутат Госдумы Владимир Бурматов с результатом 15,5%, глава Увельского района Анатолий Литовченко — 18,2%, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин — 20,2%, президент ООО «УК «Южуралзолото Группа компаний» Константин Струков — 24,9%. Абсолютным же лидером стала женщина, главный редактор федерального издания «Культура» Елена Ямпольская.

По городским округам победителями по итогам предварительного голосования стали Владимир Бурматов (Металлургический округ), Анатолий Литовченко (Коркинский округ), Андрейй Барышев (Челябинский округ), Виталий Бахметьев (Магнитогорский округ), Олег Колесников (Златоустовский округ).

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительное внутрипартийное голосование состоялось в Челябинской области 22 мая.

Самую высокую активность на территории региона продемонстрировали жители Челябинска, где из общего числа избирателей прийти на избирательные участки и сделать свой выбор необходимым посчитали 12,2% или почти 200 тысяч человек. Совсем немного, всего на одну десятую процента, от Челябинского отстал Коркинский избирательный округ. Здесь явка составила 12,1%. Одинаковый результат продемонстрировали Магнитогорский и Златоустовский округа — 6,4%. Металлургический избирательный округ добавил в общую копилку праймериз 8,6% голосов.

Количество кандидатов в списке несколько раз менялось, но в итоге до финиша дошли 75 участников. Напомним, что на старте их было 83 человека. Так, из числа явных лидеров внутрипартийного голосования по собственному желанию сошел с дистанции и бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич. 18 мая вопрос по его кандидатуре должен был решаться в Москве на заседании Федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования. Однако неожиданно вопрос был отложен до 20 мая. Но сам кандидат не стал ждать решения столицы и взял самоотвод.